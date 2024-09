"Não há turismo a mais", há economia e gestão de território a menos

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, recusou hoje a ideia de que há turismo a mais no país, e defendeu que há economia e gestão do território a menos.

"Não há turismo a mais, o que há é economia a menos e não há turismo a mais, mas sim uma gestão de território a menos", afirmou o responsável, em declarações aos jornalistas na 7.ª Cimeira do Turismo Português, no Palácio Nacional de Mafra, para assinalar o dia Mundial do Turismo.

Francisco Calheiros disse que qualquer atividade económica tem uma pegada, incluindo o turismo e assumiu que possa haver "três, quatro, ou cinco" freguesias com turismo a mais, mas não 3.000.

Já questionado sobre o novo aeroporto que está previsto construir em Alcochete, o presidente da CTP insistiu que numa alternativa provisória no Montijo, até que a nova infraestrutura esteja concluída.

Já sobre a privatização da TAP, Francisco Calheiros manteve que a CTP considera que a companhia não deve ficar "orgulhosamente só", mas sim ser inserida num grande grupo aéreo, como acontece com as restantes companhias europeias.

"Dito isto, com algumas cautelas muito importantes, como, por exemplo, a manutenção do 'hub' em Lisboa, que tem sido determinante, por exemplo, para que o turista americano seja um dos principais a dormir nos hotéis de quatro e cinco estrelas", apontou.