O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, que há cerca de 20 anos foi director regional do Turismo, recordou na sessão de abertura da terceira Feira de Emprego organizada pela autraquia, reconheceu que temos um problema da mobilidade causado pelo crescimento do turismo, nomeadamente depois de 2020, mas realçou que as oportunidades de emprego cresceram exponencialmente, tanto que a Madeira tem precisado recrutar mão-de-obra no exterior.

O evento que decorre na sala de sessões da Assembleia Municipal do Funchal, explicou o que levou à criação desta feira, tendo em conta a sua ligação ao tecido económico e pelo 'feedback' dado pelas empresas.

"Este ano temos mais três empresas do que na edição anterior, sendo importante esta ligação entre a oferta e a procura de emprego", reconheceu.

"Vivemos neste quadro comunitário 2021-2027, em que a Madeira teve um aumento dos financiamentos, superior ao que era, o que significa mais oportunidades para a formação profissional", frisou o autarca, reconhecendo que "temos um caminho a percorrer no que toca à formação e o desemprego de longa duração tem muito a haver com a falta de formação.

Destaque para os jovens que nem estão a trabalhar nem têm uma formação em curso, sendo esta oportunidade de o fazerem", incentivou.

Reocrdando que a Madeira vive tempos de recordes de turismo que estão a ser batidos a cada mês praticamente desde a covid-19, significou "um rejuvenescimento da oferta e mais diversificada", recordando Bruno Pereira que quando foi director regional de Turismo, muito se pedia uma mudança para um turismo mais activo e jovem, mas hoje em dia pede-se que se volte atrás, com pessoas mais idosas e que não encham as levadas", reforçando a necessidade de um meio-termo. "Temos um problema na mobilidade do turismo, mas não temos na oferta de emprego". E atirou:

"Temos um problema novo de emprego migratório por falta de pessoas para trabalhar."

O evento continua com um debate sobre a "Transformação Digital e o Mercado do Trabalho - Preparar o Futuro".