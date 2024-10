Risco de pobreza diminui mas ainda chega a 72 mil

Bom dia.

No País só os Açores ultrapassam a Madeira a nível de perigo de exclusão social. Dados de um estudo revelam que 28,1% dos residentes têm uma vida difícil. Mulher vive em barracão com a mãe, doente de Alzheimer. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 17 de Outubro.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia Madeirense saca ouro em mundial subaquático Ana Gomes, juntamente com Nuno Gonçalves, foi duplamente premiada no campeonato de fotografia, que se realizou na Albânia.

Outros destaques nesta edição de quinta-feira:

Transporte aéreo e comunicações no topo das queixas Serviço de Defesa do Consumidor recebeu, este ano, 2.358 processos. 418 foram encaminhados para a mediação de conflitos.

E, por fim, Silas deixa comando técnico do Marítimo Treinador sai por vontade própria, mas a decisão já terá sido tomada logo após o jogo com o Académico de Viseu. O anúncio oficial da saída deve acontecer hoje.

