Furacão Milton diminui de intensidade e passa a categoria 4

O furacão Milton perdeu intensidade, diminuindo para a categoria 4, mas continua a ser uma ameaça para a área densamente povoada de Tampa, na Florida, atingida recentemente por outra tempestade.

O furacão Milton intensificou-se rapidamente na segunda-feira, tornando-se uma tempestade de categoria 5 antes de perder intensidade.

Segundo o Centro Nacional de Furacões, o furacão teve ventos máximos de 250 quilómetros por hora.

O centro da tempestade pode atingir a costa na quarta-feira na região da Baía de Tampa, que não é atingida de frente por um grande furacão há mais de um século.

Os cientistas esperam que o sistema enfraqueça ligeiramente antes de chegar ao continente, embora possa manter a força do furacão à medida que atravessa o centro da Florida em direção ao oceano Atlântico.

Esta trajetória pouparia em grande parte outros estados devastados por Helene, que matou pelo menos 230 pessoas há menos de duas semanas.

O governador da Florida, Ron DeSantis, alertou na segunda-feira que era imperativo que os destroços de Helene fossem removidos antes da chegada de Milton para que os detritos não se transformassem em projéteis.

Os serviços de emergência do Estado já estão a preparar aquelas que serão as maiores evacuações desde 2017 e o governador, Ron DeSantis, alertou que os cortes de energia serão ainda maiores do que os provocados pela 'Helene'.

A área metropolitana de Tampa tem uma população de mais de 3,2 milhões de pessoas.

O olho do furacão localizava-se na manhã de segunda-feira a cerca de 240 quilómetros a oeste da cidade mexicana de Progreso, segundo a Coordenação Nacional de Proteção Civil do México.