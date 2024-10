CHEGA representado no IV Fórum Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social

O Chega-Madeira esteve representado no IV Fórum Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, realizado ontem na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com a presença do sociólogo Anildo Andrade, vice-presidente do Conselho de Jurisdição do partido.

Durante o evento, Anildo Andrade destacou a importância de se abordar a pobreza e a exclusão social de forma estrutural, enfatizando a necessidade de reformas profundas. "Não podemos continuar a perpetuar um sistema de assistencialismo que apenas mantém as pessoas dependentes do Estado. Precisamos de políticas que promovam o trabalho digno, a autonomia e a capacidade de cada cidadão melhorar a sua condição de vida através do mérito", afirmou o sociólogo.

No decorrer do Fórum, o vice-presidente reforçou também a importância da criação de um modelo económico que incentive a produtividade e a inovação. "A Madeira precisa de um modelo de desenvolvimento que valorize o esforço individual, mas que, ao mesmo tempo, forneça ferramentas para que ninguém fique para trás. Isto não se faz com subsídios eternos, mas com oportunidades de trabalho e formação que permitam o crescimento de uma classe média forte e independente", referiu Anildo Andrade.

O Chega-Madeira, através da presença de Anildo Andrade, reiterou o seu compromisso em combater a pobreza com políticas que promovam a dignidade e o mérito, sempre focadas no desenvolvimento de uma economia saudável. "O combate à pobreza não pode ser uma desculpa para perpetuar uma cultura de dependência. É preciso educar, formar e garantir que as pessoas têm condições para prosperar, sem serem reféns de ajudas constantes", concluiu o sociólogo.