“Maus inícios, bons acabamentos, é isso que desejo para o Orçamento”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, manifestou-se esperançoso que o diálogo entre o Governo da República e a Região possa resultar nos ajustamentos favoráveis para a Madeira.

"Como se diz: 'Maus inícios e bons acabamentos', é isso que desejo", afirmou à margem da apresentação da edição em língua inglesa da obra 'Exiled in Madeira – Documents on the Last Months of the Life of Charles of Austria-Hungary', na Quinta Magnólia.

Quando questionado sobre a posição dos deputados madeirenses do PSD na Assembleia da República, o chefe do Executivo madeirense deu a entender que ainda é cedo para revelar qual será o sentido de voto. "Vamos aguardar pelas negociações", sublinhou.