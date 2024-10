Comemorações dos 50 anos da Autonomia preparadas só por elementos do PSD

Já são conhecidos os comissários executivos da Estrutura de Missão que foi constituída para promover e organizar as comemorações do 50.º aniversário da Autonomia da Região Autónoma da Madeira.

Um despacho de Jorge Carvalho hoje publicado no Jornal Oficial da Região (JORAM) designa para o cargo oito figuras dos quadros político-administrativos da estrutura governativa regional, afectos ao PSD/Madeira.

Da equipa que é presidida por João Cunha e Silva, ex-vice-presidente do Governo Regional e actual presidente da Mesa do Congresso do PSD/Madeira, fazem parte nomes como Andreia Jardim (filha de Alberto João Jardim e directora de serviços de Assuntos Jurídicos e Apoio Técnico da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia), David Gomes (director regional do Desporto), Medeiros Gaspar (director regional de Cultura), Luís Olim (ex-chefe de gabinete de Pedro Calado e de Cristina Pedra), Micaela Freitas (presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira), Nuno Teixeira (ex-eurodeputado e quadro superior da direcção regional dos Assuntos Europeus), Rui Gonçalves (ex-secretário regional de Finanças e actual director regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre) e Vânia Jesus (presidente do Instituto de Emprego da Madeira).

O despacho assinado pelo secretário regional com a tutela da Educação, Ciência e Tecnologia, que tem também à sua responsabilidade a ligação do Executivo com os assuntos parlamentares, tem efeitos retroactivos a 30 de Setembro de 2024.

Os 50 anos da autonomia serão celebrados em 2026, acompanhando o meio século da Constituição da República de 1976, que consagrou a Autonomia da Madeira e dos Açores.

Esta comissão executiva agora constituída terá por missão definir um programa de comemorações que deverá estender-se ao longo de todo o ano de 2026.