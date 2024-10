Chega anuncia voto contra na generalidade

O Chega vai votar contra o Orçamento do Estado para 2025, na generalidade, anunciou hoje o líder do partido, que classificou o documento como "uma fraude e um logro" a nível de impostos.

André Ventura anunciou o voto contra o orçamento em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.

O presidente do Chega disse não se rever no documento apresentado pelo Governo, uma vez que "prevê aumentar a carga fiscal" e "segue a mesma lógica dos orçamentos do PS".

"Não é um orçamento no qual nos podemos rever", indicou.

Considerando que a proposta do Governo "paga a descida sobre impostos do rendimento com impostos sobre o consumo", Ventura defendeu que "é uma fraude e um logro fiscal".

"É uma traição profunda à direita e ao seu eleitorado", criticou.