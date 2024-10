Na apresentação da edição em língua inglesa da obra 'Exiled in Madeira – Documents on the Last Months of the Life of Charles of Austria-Hungary', o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou que o futuro Museu do Romantismo na Madeira terá uma ala dedicada ao imperador Carlos da Áustria, que esteve exilado na Região.

"O edifício está a ser reabilitado. Já tivemos ocasião de fazer visita às obras e está a ficar magnífico. Será o Museu do Romantismo e terá uma ala dedicada à presença do Carlos da Aústria na Madeira", afirmou, que as obras, "se tudo correr bem", vão estar concluídas no início do próximo ano.

"Estamos a realizar com algum cuidado, porque estas obras de recuperação são obras essencialmente manuais. O recheio está a cargo do Dr. Francisco Clode, que tem feito um conjunto de aquisições para o enriquecimento do espólio e temos ainda os jardins para recuperar. Penso que no princípio do próximo ano, se tudo correr como nós esperamos, podemos abrir ao público", afirmou, relembrando que será que se trata de um investimento de cerca de 4 milhões de euros.

"A população da Madeira tem um afecto muito especial pelo Imperador e não foi por acaso que a família decidiu que ele ia ficar sepultado na Igreja do Monte. Acho que é muito importante ter esta noção", sublinhou Miguel Albuquerque durante a apresentação da edição inglesa da obra 'Exiled in Madeira – Documents on the Last Months of the Life of Charles of Austria-Hungary', que congrega reproduções de fontes documentais da Fundação Otto de Habsburgo e da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira.