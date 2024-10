'Onde a Lã Vive' para visitar a partir de hoje no Museu Etnográfico da Madeira

O Museu Etnográfico da Madeira, localizado na Ribeira Brava, inaugura esta quinta-feira, 17 de Outubro, pelas 17h30, a exposição 'Onde a Lã Vive'.

Trata-se de uma mostra temporária, que se insere num projecto que tem sido desenvolvido pelo museu que procura contemplar outras vertentes de divulgação cultural. Estas mostras temporárias tratam-se de um trabalho de investigação e divulgação apenas da responsabilidade dos técnicos da equipa do museu, mas, em alguns anos, têm procurado, igualmente, estabelecer parcerias com outras instituições ou privados e envolver a comunidade.

O projecto, que resulta de uma parceria com o Coletivo Enfia o Barrete (Irina Andrusko e Luz Ornelas) e, ainda, a colaboração da autora Rafaela Rodrigues, é o resultado da recolha e estudo prático à volta de dois rebanhos em regime silvipastoril (ACGSP), duas fiandeiras de lã Isabel da Eira e Isabel Ferreira e o repertório de tricot/malhas.

A mostra estará patente no Museu Etnográfico da Madeira até 1 de Março de 2025.

Tem como objectivo dar a conhecer a lã, uma matéria-prima regional, ao longo do seu ciclo completo, desde a pastagem até à sua transformação em objecto, destacando a sua ligação à natureza e o papel fundamental do homem neste processo. O percurso expositivo abrange o trajecto da lã, desde o mundo vegetal e animal até à sua integração na cultura.

Além da exposição temporária inclui um projecto editorial, o n.º 8 da Colecção Cadernos de Campo, livro/catálogo, que será lançado posteriormente e que contextualiza e desenvolve a mostra, ponto de partida deste projecto; Inclui ainda um vídeo, exibido durante a exposição e divulgado online e que será o N.º4, da série de documentários do museu, 'Museus Vivos', com produção, realização e montagem de Rui Dantas e ainda várias oficinas práticas, promovidas por especialistas ou artífices em parceria com os serviços educativos do Museu, durante o período de exibição da exposição.

Ainda antes do final do ano, contemplará, também, a apresentação pública do livro infantojuvenil de Rafaela Rodrigues, 'A fiandeira', um complemento no que toca à mediação cultural.

'Onde a Lã Vive' pode ser visitada até 1 de Março de 2025.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

9h30 - A Delegação Regional da Madeira (DRM) da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) realizar o III Congresso dos Psicólogos da Madeira, sob o tema 'A Psicologia e o Futuro'.

11h30 - Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos da Região Autónoma da Madeira (ARPIRAM) promove hoje uma acção de contacto com a população na Placa Central, junto à estátua João Gonçalves Zarco, para alertar para a necessidade de serem garantidos apoios aos idosos.

14h00 às 20h00 - Abertura do secretarido/check-in do X Ecotrail Funchal

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 17 de outubro, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, Dia Internacional dos Sem-Abrigo e Dia Mundial da Resolução de Conflitos:

1909 - Primeiro voo em aeroplano com motor em Portugal, realizado pelo aviador francês Armand Zipfel, no hipódromo de Belém, em Lisboa.

1931 - O gangster norte-americano Al Capone é condenado a 11 anos de prisão por fuga aos impostos.

1957 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor francês Albert Camus, autor de "O Estrangeiro".

1979 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído a Madre Teresa de Calcutá.

1989 - Sismo em São Francisco, na costa leste dos EUA. Morrem 67 pessoas e mais de 400 ficam feridas

2004 - PS e PSD reforçam a maioria nas eleições regionais dos Açores e da Madeira, respectivamente.

2009 - O escritor João Tordo vence a sexta edição do Prémio Literário José Saramago com o romance "As Três Vidas".

2010 - Kim Jong-Un, o filho mais novo do líder da Coreia do Norte, é apresentado às massas, presenciando aquela que é a maior parada militar do país.

2013 - Portugal, Espanha, França e Comissão Europeia assinam uma declaração conjunta para a criação do Corredor Atlântico, que permite a circulação de comboios de mercadorias na rede ferroviária europeia.

2014 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara o fim da epidemia do vírus do Ébola no Senegal.

2016 - Morre, aos 98 anos, António Maria Baptista Fernandes, médico pioneiro na cirurgia plástica e estética em Portugal.

2022 - O Conselho da União Europeia adota sanções contra os responsáveis iranianos, incluindo a chamada política da moralidade, na sequência da detenção e morte da jovem Masha Amini pelo uso incorreto do véu islâmico.

2023 - Morre, aos 87 anos, Carla Bley, compositora e pianista de jazz norte-americana. Na década de 1960, fundou a Jazz Composers Guild. Gravou "Grândola, vila morena", de José Afonso, no álbum "The Ballad of the Fallen", de 1983.

Pensamento do dia: