RVM 2024 com impacto financeiro superior a 10 milhões de euros

Esta segunda-feira foram apresentados os resultados do estudo de monitorização mediática do Rali Vinho da Madeira. O impacto financeiro criado pelo Rali Vinho Madeira ultrapassou os 10 milhões de euros, um aumento na ordem dos 25% face ao ano anterior, valores são obtidos através da medição do AVE (Advertising Valeu Equivalent).

O estudo, que apresenta dados que têm "por base a análise de métricas com rigor cientifico e metodologias credenciadas", apresenta resultados "esclarecedores" sobre o impacto da prova, diz José Paulo Fintes, presidente da Comissão Organizadora. “Estes resultados são esclarecedores sobre o impacto do Rali Vinho da Madeira, na área da comunicação social e na economia regional”, sendo também “um excelente veículo promocional”, confirmou.

"Os dados foram apresentados por Francisco Freitas, da empresa Presspower, que salientou os resultados positivos do alcance do Rali Vinho da Madeira, com uma subida significativa da valorização mediática do evento", refere um comunicado de imprensa enviado esta tarde.

A nível internacional foi dado grande destaque à "notoriedade e positividade que o evento criou enquanto competição desportiva".

O número significativo de notícias veiculadas pelos meios de comunicação social regionais, nacionais e internacional atingiu as 1.178 notícias, no on-line, jornais escritos e televisão.

"Esta cobertura significativa atingiu uma média de mais de 37 mil impressões por notícia, num valor total que ultrapassa os 44 milhões de impressões. A televisão foi um dos meios que mais potenciou o evento, através da RTP Madeira e RTP Internacional que difundiu a transmissão para o continente europeu e americano. De salientar também a cobertura por parte dos diversos canais generalistas, que em horário nobre divulgaram notícias do Rali Vinho Madeira, em canais de televisão europeus potenciando o valor do evento", conclui o comunicado.