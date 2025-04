Novo aviso amarelo para a chuva no sábado

Depois de passado o aviso amarelo para o vento, ainda que mantendo o aviso amarelo para a agitação marítima, o IPMA colocou a Madeira, nomeadamente a costa sul e as zonas montanhosas sob aviso amarelo para a precipitação.

De acordo com a autoridade meteorológica, estas duas zonas na Madeira estarão nesta condição entre as 12 horas e as 18 horas de sábado, ou seja amanhã, 5 de Abril, prevendo períodos de chuva, por vezes forte.

Quanto à agitação marítima, continua o aviso amarelo até às 9h00 de hoje na costa Norte da Madeira e na costa do Porto Santo, com ondas de Noroeste com 4 a 5 metros.