Manhã mais calma, mas ainda assim com duas zonas de congestionamento

Depois de alguns dias com muito trânsito e complicado nas manhãs, sobretudo na Via Rápida e nas zonas de influência, hoje aparenta estar mais calmo. Ainda assim, há congestionamento e no mesmo sentido.

No segmento entre o nó de Pestana Júnior e a Boa Nova, no sentido Machico - Ribeira Brava, há congestionamento de cerca de 3 km devido a trafego intenso.

O mesmo motivo leva ao congestionamento mais atrás, entre o Pinheiro Grande e a Cancela, com cerca de 2 km de extensão.