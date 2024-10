Pode faltar água na Ribeira Brava esta segunda-feira

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho da Ribeira Brava, que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável.

Neste sentido, na próxima segunda-feira, 14 de Outubro, entre as 9 e as 13 horas, pode faltar água na freguesia da Tabua na zona da Tabua e Ribeira da Tabua.

"A ARM empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados", conclui um comunicado enviado há instantes à redação.