Madeira “vai ser remediada” nas principais reivindicações do OE2025

Já há convergência entre os governos da Região e da República para integrar na proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) as principais reivindicações reclamadas por Miguel Albuquerque. Foi o próprio a admitir essa ‘aproximação’, ao admitir que “a situação vai ser remediada”, quando questionado sobre a evolução das conversações entre os dois governos liderados pelo PSD.

“Ainda ontem falei com o ministro das Finanças, vamos continuar as conversações”, começou por responder de forma evasiva. Face ao tom mais brando da resposta, ao ser questionado se estava optimista, respondeu: “Nem optimista nem pessimista. Isto não é uma questão de optimismo ou pessimismo. É uma questão de realismo”, sustenta.

Só depois admitiu que a situação tende a ser corrigida, embora mantenha que “aquilo que era as reivindicações da Região devia ter sido apresentada logo aquando da apresentação do orçamento na generalidade”. Sobretudo “por uma questão de consideração à RAM e à sua população, isto (reivindicações da Madeira para o OE2025) devia ter sido logo consubstanciado na apresentação do orçamento”, reafirmou.

Dito por outras palavras, o presidente do Governo Regional esclarece que “a ideia é ficar consubstanciado no orçamento as principais reivindicações da Região”.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem de visita a um conjunto de empresas no âmbito do roteiro ‘11 Meses, 11 Concelhos’.

Périplo iniciado na empresa SOMEQ - Equipamentos e Serviços, Unipessoal Lda., no Parque Empresarial da Cancela.