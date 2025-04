PTP quer dar voz à Madeira no Parlamento nacional

O PTP formalizou a candidatura às eleições para a Assembleia da República, com a entrega das listas no tribunal do Funchal. O ex-vereador do Funchal, Edgar Marques Silva é o cabeça de lista.

No comunicado enviado à imprensa, a candidatura do PTP à Assembleia da República defende maior dignidade e respeito por parte dos representantes dos eleitores, tendo relembrado o caso dos deputados do Chega que ofenderam a deputada invisual no parlamento.

"O PTP assegura não estar preocupado com lugares mas sim com os interesses do povo da Madeira e relembra a importância do contributo cívico dos partidos e das pessoas para a manutenção dos valores democráticos". PTP

Diz também ser importante lançar para debate nacional os problemas que dizem respeito à Madeira e que para isso é essencial os deputados não estarem subjugados às siglas dos partidos e às agendas partidárias nacionais.