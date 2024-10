Funchal "satisfeito com o forte aumento" previsto no OE2025

"A Câmara recebe um valor significativo de mais de 1,4 milhões de euros do que no ano anterior e que representa um acréscimo importante", é a leitura de Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal à proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

Nas contas da autarca é somado o IRS a devolver aos munícipes funchalenses, "que este ano ascende a 4,6 milhões de euros", esclarece.

Sustenta que a apreciação positiva à proposta de OE2025 uma vez que "o Governo da República já retém esse valor. Por isso é que parece e dá um valor negativo porque já retêm o valor do IRS a devolver a cada munícipe contribuinte" para concluir que "na prática houve um aumento efectivo superior a 1,4 milhões de euros", aponta.

Para Cristina Pedra "esta proposta repõe e muito mais, triplica o valor do governo anterior, portanto estamos satisfeitos com este forte aumento para o Funchal".

Declarações à margem da cerimónia de abertura do Autumn Meeting 2024 do Conselho Europeu das Ordens dos Médicos (CEOM), evento que decorre numa unidade hoteleira do Funchal, e se realiza pela primeira vez na Madeira.

A reunião plenária do CEOM, organização actualmente presidida pelo médico português José Santos, conta com a presença de Carlos Cortes, Bastonário da Ordem dos Médicos.