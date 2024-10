Disponibilidade de Albuquerque para continuar a presidir à Mesa do Congresso do PSD dependente da questão do OE2025

O presidente do PSD-M, que é também presidente do Governo Regional, faz depender a sua disponibilidade para continuar a presidir à Mesa do Congresso do PSD, que se realiza no próximo fim-de-semana, da questão do Orçamento do Estado para 2025 no que à Madeira diz respeito.

"Sei que vou entrar [no Congresso] como presidente, mas não sei como vou sair", atira ao ser questionado sobre a sua posição partidária a nível nacional.

Miguel Albuquerque faz depender a sua 'proximidade' ao PSD Nacional da desejada convergência de posições em matéria de OE2025.

Lamenta ainda que o OE2025 esteja envolvido em "indefinições", quando está em causa um governo que está em funções há menos de um ano. Realidade que considera não ser bom uma vez que o quadro político ainda não está definido. Nomeadamente "se o Orçamento vai ser aprovado e se é este o Orçamento que vai ser aprovado", apontou.

Ainda assim regista haver conversações na expectativa de serem ultrapassadas divergências.

"Nós estamos a conversar", para reforçar que tem "urgência na solução de duas ou três áreas que eventualmente iam ficar retidas para a revisão da Lei das Finanças Regionais", por entender ser urgente ultrapassar as questões que têm a ver com o próximo ano económico".