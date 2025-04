Será que a Escola Francisco Franco liderou sempre os rankings na Madeira?

O Ministério da Educação divulgou hoje os resultados dos exames nacionais nas escolas públicas e privadas do ensino secundário. Como é hábito, os meios de comunicação social elaboraram vários rankings, com diferentes critérios. Nos rankings organizados pelos jornais 'Público', 'Expresso' e 'Observador', a Escola Francisco Franco voltou a apresentar a melhor média entre as escolas da Madeira. No segundo lugar aparece Liceu Jaime Moniz ou a Escola de Santana, dependendo do ranking. A divulgação desta ordenação suscitou algum debate nas redes sociais. Num comentário no Facebook, um cidadão madeirense garantiu que a “Francisco Franco sempre foi a melhor”. Será mesmo assim?

Os primeiros rankings escolares, baseados nos resultados dos exames nacionais, começaram a ser divulgados em Portugal em 2001, por iniciativa do então ministro da Educação, o socialista Augusto Santos Silva, que defendeu o fortalecimento de uma “cultura da avaliação escolar”, num contexto de tendência internacional para a monitorização dos desempenhos escolares. A ideia teve a oposição da Federação Nacional dos Sindicatos da Educação (FNE), que recusava a criação de um ranking de estabelecimentos.

Em 2001, as listas apresentavam os resultados ‘em bruto’ dos exames mas no ano seguinte passaram a ser acompanhadas de análises e estudos que visavam melhorar a transparência e a prestação de contas do sistema educativo. Como referimos, os próprios órgãos de comunicação passaram a elaborar rankings tendo em conta algumas variantes. Por exemplo, o ranking do Expresso permite filtrar os resultados das escolas com 80 ou mais provas realizadas. O Público (em parceria com a Católica Porto Business School) inovou este ano e divulgou um ranking da superação, onde as médias nos exames de cada estabelecimento de ensino são comparadas com as que foram obtidas noutros que tinham características semelhantes - escolas privadas são comparadas com privadas; públicas com públicas; escolas mais e menos desfavorecidas, com as suas semelhantes.

Olhando aos resultados mais recentes dos diferentes rankings, a Escola Secundária Francisco Franco tem consistentemente alcançado as melhores classificações nos exames do ensino secundário entre as escolas da Região Autónoma da Madeira. Por exemplo, em 2020, obteve uma média de 13,65 valores, posicionando-se em 116.º lugar a nível nacional. Em 2022, manteve-se como a escola madeirense mais bem colocada, com uma média a rondar os 12 valores, ocupando a 133.ª posição no ranking nacional elaborado pelo jornal Público.

No entanto, nem sempre foi assim, especialmente quando os rankings apareceram, há cerca de duas décadas. Por exemplo, em 28 de Setembro de 2003, o DIÁRIO revelava que o ranking das escolas da Região nos exames nacionais do ensino secundário era liderado pela Escola Básica e Secundária do Carmo (Câmara de Lobos), seguida do Liceu Jaime Moniz e pela Escola Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava). Nesse ranking, a Escola Francisco Franco surgiu em 6.º lugar.

No ano de 2013, o Liceu Jaime Moniz estava no topo da lista dos melhores resultados, seguida pela APEL e pela Escola do Porto Moniz. Mais recentemente, em 2017, era o Liceu Jaime Moniz encabeçava o ranking ordenado pelo ‘Observador’, enquanto que na lista do ‘Expresso’ o primeiro lugar era atribuído à Escola da Calheta.

De facto, a liderança da Escola Francisco Franco é um fenómeno relativamente recente. Olhando para os rankings organizados pelo Público, Expresso e Observador, verifica-se que a antiga Escola Industrial e Comercial do Funchal só aparece de forma persistente no 1.º lugar nos últimos sete anos. Ainda assim, com uma excepção: o ranking do Público relativo a 2021 coloca a Francisco Franco em 2.º lugar, atrás da Escola da Calheta.