Albuquerque não garante "nada" perante "o balde de água fria" que é a proposta de OE2025

A proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) no que à Madeira diz respeito é, na opinião do presidente do Governo Regional, "um balde de água fria". Desiludido e até aborrecido com a proposta do governo de Luís Montenegro, Miguel Albuquerque avisa que "nada está garantido", referindo-se ao voto dos deputados do PSD-M. Contudo, alimenta a esperança que na especialidade a Região veja satisfeita as reivindicações, caso contrário, poderá haver surpresas na votação final global da proposta de OE2025.

Porque algumas das principais reivindicações da Região não estão contempladas na proposta, nomeadamente a prorrogação do regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira, a expectativa de ver resolvido o princípio da capitação do IVA, o saldar dos 60 milhões de euros em dívida dos subsistemas de saúde, entre outras questões que não estão consignadas.

Embora haja a expectativa de ver satisfeitas reivindicações na especialidade, adverte desde já que o sentido de voto dos deputados madeirenses está dependente daquilo que for consagrado.