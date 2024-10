Helicóptero activado para incêndio na Ribeira Brava

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção civil foi activado, esta tarde, para auxiliar no combate às chamas do incêndio que deflagrou no sítio das Furnas, na Ribeira Brava.

No local estão três veículos e seis elementos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e foram mobilizados outros dois meios externos, um deles um veículo florestal de combate a incêndios, com cinco elementos, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O incêndio deflagrou numa zona de mato.