56 adultos receberam certificados dos cursos EFA

Foram entregues, ao final da tarde desta quinta-feira, Diplomas de Certificação de Cursos de Educação e Formação de Adultos, a 33 dos 56 alunos que concluíram com sucesso esta via de ensino, numa cerimónia realizada no auditório da Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro.

Destes diplomas, 15 dão equivalência ao 9.° ano de escolaridade, 17 equivalência ao 12.° ano de escolaridade e 24 respeitam à conclusão de cursos de Dupla Certificação em áreas como Técnico de Acção Educativa, Técnico de Apoio Familiar e à Comunidade, Técnico de Informática - Sistemas e Técnico Administrativo.