Hoje é daqueles dias para ir com calma na estrada

Bom dia. Ontem já tinha sido uma manhã complicada, como, de resto, a maior parte dos dias úteis de trabalho e escola, mas hoje ainda mais, porque o piso molhado e a chuva que tem caído em toda a ilha da Madeira, obrigam os condutores a redobrados esforços de uma condução preventiva de acidentes.

Neste momento, já se assiste a um congestionamento na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, que já se estende por mais de 4 km, desde a subida do Caniço, passando pela zona da Cancela e até perto do nó de Pestana Júnior.

E a razão, ao contrário de ontem, não é o nevoeiro. Apenas chuva, piso molhado e tráfego intenso.

No sentido oposto, apenas do volume de trânsito, nada a assinalar e, para já, com zero ocorrências a assinalar.

Será, previsivelmente, um dia de chuva persistente ou aguaceiros, e que obrigará a muitos cuidados nas estradas pela ilha.