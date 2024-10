Montenegro diz que "nunca o Governo propôs um acordo ao Chega" e acusa Ventura de mentir

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu hoje que "nunca o Governo propôs um acordo ao Chega", e acusou André Ventura de mentir.

"Nunca o Governo propôs um acordo ao Chega. O que acaba de ser dito pelo Presidente desse partido é simplesmente mentira", escreveu Luís Montenegro, na rede social X, numa resposta à entrevista do presidente do Chega, André Ventura, à TVI/CNN, recorrendo a maiúsculas para frisar a palavra "mentira".

"É grave mas não passa de Mentira e Desespero", acrescentou o primeiro-ministro.

O presidente do Chega, André Ventura, disse hoje que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, lhe propôs em privado um acordo com vista à aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano, que admitia que pudesse integrar o Governo.

"O primeiro-ministro mentiu", acusou hoje o líder do Chega, em entrevista à TVI/CNN Portugal, referindo que na terça-feira Luís Montenegro "disse que o Chega não era um parceiro confiável, que ele nunca contou com o Chega e que o Chega foi arredado das negociações".