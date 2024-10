Confiança acusa CMF de estar de "portas fechadas" para os munícipes

A Coligação Confiança aproveitou a reunião de Câmara Municipal do Funchal (CMF) desta semana para, através da vereadora Micaela Camacho, confrontar "o executivo PSD com as dificuldades sentidas por muitos munícipes para agendarem audiências com o vereador responsável pelo Urbanismo, João Rodrigues. Segundo o vereador, a sua agenda está completamente preenchida até ao final do ano, o que impede que os cidadãos tratem dos seus assuntos com a celeridade necessária", frisa uma nota dos vereadores da oposição.

Isto leva a Confiança a manifestar "grande preocupação com o facto de muitos munícipes se verem impossibilitados de resolver questões urbanísticas urgentes, materializada nesta falta de acesso aos serviços públicos que compromete gravemente a qualidade de vida dos funchalenses e demonstra a incapacidade de gestão do atual executivo do PSD".

E até denuncia que "as listas de espera, que já está ao nível das existentes para consultas e cirurgias, fruto de um ocupadíssimo autarca com uma agenda cheia, longe de ser motivo de orgulho, evidencia três factos indiscutíveis", e enumera:

"Os serviços municipais não estão a responder às solicitações da população, o que indica um claro desajuste entre as necessidades dos munícipes e a capacidade do executivo."

"A discrepância nos tempos de espera para as audiências, que pode ultrapassar os três meses para alguns munícipes, enquanto outros conseguem ser atendidos na mesma semana, configura uma discriminação inadmissível e suscita dúvidas sobre possíveis favorecimentos."

"A promessa feita pelo atual executivo de aprovar processos urbanísticos em cinco dias já é vista como uma das falhas mais notórias deste mandato, uma vez que a realidade do atendimento desmente claramente esse compromisso."

Face a esta situação, a vereadora Micaela Camacho "expressou a sua preocupação" e declarou, citada na nota: "Na impossibilidade de verem os seus problemas resolvidos e face a um executivo de portas fechadas, convido todos os funchalenses a inscreverem-se na próxima reunião pública de Câmara, que ocorre na última quinta-feira de cada mês. Para participar, basta dirigirem-se à Loja do Munícipe na semana anterior e realizarem a sua inscrição. Esta é a forma mais direta de fazerem valer os seus direitos, já que quem está não resolve e quem resolve ainda não está."

E ainda garantem: "A Coligação Confiança continuará a lutar por uma gestão mais aberta, transparente e eficaz, exigindo medidas que facilitem o acesso dos munícipes aos serviços essenciais da Câmara Municipal."