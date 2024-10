Ventura diz que Montenegro lhe propôs acordo que admita que pudesse integrar Governo

O presidente do Chega, André Ventura, disse hoje que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, lhe propôs em privado um acordo com vista à aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano, que admitia que pudesse integrar o Governo.

"O primeiro-ministro mentiu", acusou hoje o líder do Chega, em entrevista à TVI/CNN Portugal, referindo que na terça-feira Luís Montenegro "disse que o Chega não era um parceiro confiável, que ele nunca contou com o Chega e que o Chega foi arredado das negociações".

De acordo com André Ventura, "isto é falso, o primeiro-ministro negociou com o Chega, quis negociar com o Chega" e propôs "um acordo para este ano", admitindo "que mais para a frente o Chega viesse a integrar o Governo".

O presidente do Chega disse que esta proposta lhe foi apresentada no encontro que os dois tiveram em 23 de setembro.

"Mas já tínhamos falado disso também, antes do verão", indicou.

Ventura disse também que recusou esta proposta porque só aceitaria um acordo para a legislatura.