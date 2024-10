Distinguido Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma da CMF

O Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma (CIGMA), inaugurado pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) em 2023, foi distinguido com a menção honrosa do Prémio Smart Cities - António Almeida Henriques 2024, na categoria 'Transformação Digital'.

A autarquia funchalense informa que o galardão foi entregue esta terça-feira à presidente da autarquia madeirense, Cristina Pedra, numa cerimónia realizada na FIL, em Lisboa, no âmbito da Portugal Smart Cities Summit.

Sobre o CIGMA

O projecto da autarquia madeirense, que junta num único espaço a gestão de todas as plataformas de serviços e canais do município, foi inaugurado em fevereiro de 2023, e permite à CMF monitorizar, em tempo real, serviços e solicitações dos munícipes, assim como um conjunto de indicadores e informações da cidade (ambiente, águas e saneamento, trânsito, etc.) que permitem melhorar a gestão da mesma e apoiar na tomada de decisões fundamentadas. Com a criação do CIGMA, o Funchal tem vindo melhorar a sua resposta em áreas como a mobilidade e acessibilidade, sustentabilidade ambiental, assim como na relação com os munícipes e empresas e na resposta às necessidades dos Funchalenses.

CMF recebe prémio com "orgulho"

“É um orgulho ter recebido este prémio, que reconhece o trabalho que temos vindo a fazer na Câmara do Funchal, um trabalho de gestão da cidade em diversas áreas, mas também no relacionamento com as pessoas, e na resposta que damos às suas necessidades. E o CIGMA tem sido uma ferramenta indispensável neste caminho de aproximação da autarquia aos munícipes e de resolução dos problemas da cidade”, afirma Cristina Pedra, presidente do município do Funchal, citada em nota à imprensa da autarquia.

A autarca frisa ainda que “dos três premiados, o CIGMA é o único cujo funcionamento e estrutura não é assegurado por 'outsourcers', sendo a sua gestão totalmente assegurada por funcionários do município, aos quais queremos agradecer o seu empenho e dedicação e a quem dedicamos esta distinção”.

Prémio Smart Cities António Almeida Henriques

O Prémio Smart Cities António Almeida Henriques foi criado pela Fundação AIP em 2023 com o objetivo de prestar uma homenagem a uma personalidade que desempenhou um papel fundamental no debate e desenvolvimento das políticas de Smart Cities em Portugal e que deixou um legado para o futuro que importa preservar e dar continuidade. Advogado de formação, António Almeida Henriques foi, entre outros, presidente da Câmara Municipal de Viseu, deputado à Assembleia da República, Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, Presidente da Associação Industrial da Região de Viseu e Vice-Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa.

O júri foi presidido pelo professor doutor Miguel de Castro Neto, director da NOVA Information Management School (NOVA IMS), da Universidade Nova de Lisboa e outras entidades de reconhecido mérito nas Smart Cities, a nível nacional e internacional.

CIGMA – Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma

Inaugurado em Fevereiro de 2023, junta num único espaço modular e funcional toda a gestão das plataformas de serviços e canais da autarquia.

Entre as competências do CIGMA, destaque para monitorização da rede de águas do Funchal, assim como para a monitorização de sensores de estacionamento, ambientais e de enchimento (em papeleiras, ilhas ecológicas e contentores).

A desmaterialização dos serviços da autarquia tem sido uma aposta da CMF, permitindo que 80% de todas as interações diárias dos munícipes com a autarquia sejam feitas de forma não presencial, num horário bastante mais alargado (08h-22h) do que o tradicional e em diferentes canais (plataformas, telefone e chat). As diversas plataformas de relacionamento com os munícipes criadas a 100% pela CMF estão também inseridas no CIGMA. Entre estas estão o Funchal Alerta (gestão de ocorrências), CMFOnline (serviços online) assim como as plataformas de Atribuição de Manuais Escolares e Acesso a Bolsas do Ensino Superior e de Submissão de pedidos de apoio ao nível das rendas e da natalidade.

Esta dinâmica integrada de atendimento ao munícipe permitiu atender em 2023 quase 100.000 chamadas (com níveis de serviço perto dos 90%), gerir 26.000 ocorrências no Funchal Alerta (sendo que 95% se encontram em resolução ou concluídas) e quase 60.000 interacções no CMFonline, entre muitos outros serviços assegurados pelo CIGMA”, revela a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

Empenhada na transformação digital e na simplificação de serviços ao munícipe, recorde-se que em maio a Câmara Municipal do Funchal viu reconhecida a Qualidade dos seus serviços não presenciais, assegurados pelo CIGMA, tendo-lhe sido atribuído o Selo de Qualidade, uma exigente certificação que abrange cerca de 180 KPI´s (key performance indicators) analisados através de auditoria externa e independente, sendo a única autarquia do País com este grau.

Paralelamente, em Abril passado, a autarquia funchalense foi, também, a única do País a vencer um prémio nos APCC Best Awards 2024, galardão que distingue as organizações que mais se destacam pela implementação de Boas Práticas Organizacionais na actividade de contact centers em Portugal. Importa ressalvar que dos três premiados, o CIGMA é o único cujo funcionamento e estrutura não é assegurado por 'outsourcers', sendo a sua gestão totalmente assegurada pela equipa de colaboradores do município.

A estratégia da CMF no desenvolvimento de serviços mais simplificados, inteligentes e sustentáveis tem como foco o cidadão e a melhoria da sua qualidade de vida. A partir do CIGMA, o Funchal desenvolveu um plano associado ao combate à iliteracia digital, que envolve escolas, universidade senior, casas do povo e juntas de freguesia, e que abrange todas as faixas etárias.