Previsão de mau tempo obriga à alteração de alguns espaços de espectáculos do Festival Mariofa

A organização do Mariofa - Festival de Marionetas e Outras Formas Animadas, programado para os dias 10, 11 e 12 de Outubro, informa que "devido à previsão de condições meteorológicas adversas", foi necessário transferir algumas das actividades inicialmente previstas para espaços ao ar livre, para o Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

"A mudança foi realizada para garantir a segurança e o conforto de todos os participantes e artistas, assegurando que a programação cultural continue a ser apresentada sem interrupções", salienat a organização em comunicado de imprensa.

De referir que os horários dos espectáculos (inicialmente) ao ar livre e os dias permanecem inalterados. Os espetáculos na Sala de Espetáculos seguem conforme o previsto.

Abaixo, seguem as novas informações relativas aos espetáculos afectados.

Programação Actualizada

Dia 10 de Outubro (quinta-feira):

• 17h30: Espetáculo Dragonito – Foyer

• 18h00: The Budapest Marionettes – Foyer

• 20h00: Espetáculo Misplacing – Sala de Espectáculos

Dia 11 de Outubro (quinta-feira):

• 10h00: Espetáculo Dragonito – Foyer

• 10h30: Espetáculo Piggery Jokery – Foyer

• 11h30: The Budapest Marionettes – Foyer

• 19h00: Espetáculo Janet – Sala de Espectáculos

Dia 12 de Outubro (sábado):

• 17h00: Espetáculos Piggery Jokery e Dragonito – Foyer