Depois do sucesso da 8.ª edição de Lisboa, no Jardim da Torre de Belém, o Wanderlust segue este sábado para o Funchal, refere nota enviada à imprensa, que aponta ainda que a edição do Porto teve de ser adiada devido à previsão de mau tempo a Norte. A nova data será anunciada em breve.

Patrocinado pela Tetley, o Triatlo Mindful no Funchal, na Quinta Magnólia, tem início no Palco Principal às 10:00, com uma aula de Hiit (High Intensity Training), seguida de uma experiência de yoga única ao ar livre, com Carolina Esmeraldo e Tiago Farraia.

Depois será o momento de meditação com Rute Caldeira, terminando com uma aula de House Dance, com Joana Harris, e com Dance Movement de Catarina Pyrrait, que prometem muita dança e algumas coreografias.

Durante a tarde haverá palestras lideradas por Bárbara Taborda, com a CEO da Happiness Business School, Madalena Carey e com Madalena Jesus.

Organizado pela Soma e com o apoio das autarquias de Lisboa, do Porto e da Direção Regional de Turismo da Madeira, o Wanderlust é uma óptima oportunidade para experimentar diferentes atividades físicas e para se conectar com uma comunidade vibrante que procura melhorar o seu bem-estar físico, mental e social.

“Em tempos de constante mudança e desafios, o Wanderlust celebra a importância da felicidade e do bem-estar físico e mental. Acreditamos que encontrar equilíbrio e harmonia interior é essencial para uma vida plena e com propósito. Por isso, o nosso compromisso passa por proporcionar um espaço onde todos - mesmo aqueles que não têm no yoga ou no exercício físico uma prática do dia-a-dia - possam explorar práticas que promovam saúde, alegria e conexão, inspirando uma jornada contínua de autodescoberta e crescimento pessoal." Nuno Carvalho, responsável pelo Wanderlust Portugal

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e no site do evento, a partir de 25€. A entrada é gratuita para crianças até 12 anos.