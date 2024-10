Cerca de 175 mil pessoas estão sem electricidade devido ao mau tempo que afecta o país

Cerca de 175 mil pessoas estavam às 11:45 sem eletricidade devido ao mau tempo que assola o país, sendo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro os mais afetados, adiantou hoje a E-Redes.

Em comunicado, a empresa do grupo EDP referiu que às 11:45 já haviam sido resolvidas 55% das ocorrências registadas depois de, às 09:00, o número de clientes sem energia se cifrar nos 400 mil.

A principal causa das avarias tem sido quedas de árvores e projeção de ramos que têm danificado postes e condutores, explicou.

"Até esta altura, estão instalados no terreno 50 geradores para minimizar o impacto associado a estas avarias na rede elétrica", revelou a E-Redes.

A empresa salientou que a rede está mais estabilizada devido ao abrandamento da tempestade.

Mas, devido à gravidade dos danos, a reposição de energia será demorada, alertou.

A E-Redes revelou que no terreno estão cerca de 800 operacionais, tendo os constrangimentos causados na rede elétrica, devido à tempestade Kirk, começado a sentir-se às 05:00.

A empresa do grupo EDP, responsável pela operação da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal continental em baixa, média e alta tensão, salientou ter ativado o Plano Operacional de Atuação em Crise às 21:00 de terça-feira, com todo o dispositivo operacional dedicado ao estado de alerta em vigor.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 18:00 de terça-feira e as 09:00 de hoje 1.329 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores.

"A região Norte foi a mais afetada pelo mau tempo com 988 ocorrências, sendo que o maior número 415 foi registado na Área Metropolitana no Porto com muitas quedas de árvores devido à ação do vento", indicou o oficial de operações da ANEPC, José Miranda.