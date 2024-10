Governo Regional quer “ampliar a circulação do livro e dinamizar os hábitos de leitura”

O secretário de Economia, Turismo e Cultura salientou, hoje, “a importância que a política do livro tem tido para o Governo Regional”.

Eduardo Jesus – que falava no III Seminário Arte, Bibliotecas e Cultura, que decorre entre hoje e amanhã, no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos – realçou que uma dos objectivos inscritos no Programa do XV executivo regional é, precisamente, “valorizar as bibliotecas da Região como um activo ao serviço do desenvolvimento da comunidade promovendo a sua afirmação em quanto espaço de cultura, participação e inclusão”.

“As bibliotecas têm que ser espaços de cultura e de participação. Participação significa comunhão de interesse, difusão do conhecimento, partilha dessa mesma sabedoria que ali está e, acima de tudo, inclusão”, vincou o governante, apontando como propósito desta governação “ampliar a circulação do livro e dinamizar os hábitos de leitura, nos múltiplos contextos etários e geracionais, geográficos e sociais da Região”.

Eduardo Jesus destacou, por outro lado, a alteração da denominação da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca, que “passou agora a chamar-se Direcção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro”.

“Acho que é a primeira vez que se coloca o livro numa denominação de uma direcção regional. É mais uma evidência da importância que está a dar ao livro”, sustentou.

Através da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca e, no que diz respeito às políticas da Divisão do Livro e da Leitura, o secretário de Economia, Turismo e Cultura fez questão de relevar as parcerias realizadas com instituições, nomeadamente com o Serviço de Pediatria do Serviço de Saúde da Região e o Estabelecimento Prisional do Funchal.

“São públicos muito diversos, públicos que precisam de um carinho diferente e públicos onde o livro ajuda a fazer essa diferença. Esta identificação está a ser materializada com acções que estão a ser dirigidas pela Direcção Regional [do Arquivo e Biblioteca]”, declarou.

Ao nível dos Serviços Educativos, destacou o conjunto de acções que têm sido dirigidas para os mais novos, como sessões de contos para bebés e para crianças ou o projecto ‘Bookstore Madeira’ (que visa a oferta de livros a crianças, entre os 0 e os 5 anos).

Eduardo Jesus recordou ainda o Serviço de Empréstimos ao Município, revelando que, em 2023, foi atingido o “pico máximo” de 42 mil empréstimos realizados no quadro deste programa.

Em relação à Rede Regional de Bibliotecas, indicou que a mesma conta com 10 bibliotecas integradas desde 2021.

Neste campo, evidenciou igualmente a realização de 23 acções de formação, envolvendo 313 formados. “É importante que isto aconteça porque nós não temos só a prioridade da infra-estrutura, nós temos a prioridade também de saber o que fazer a infra-estrutura (…). Refiro-me à biblioteca e ao sistema em si”, explicitou.

O secretário deu ainda nota de “um crescimento e diversificação do catálogo que hoje já integra mais de 800 mil registros catalográficos”, fruto também da recente inclusão das bibliotecas da Ribeira Brava, da São Vicente e da Santa Cruz na Rede Regional de Bibliotecas.

A exemplo das edições anteriores, o III Seminário Arte, Bibliotecas e Cultura assume-se um espaço de reunião e debate aos profissionais de bibliotecas e educadores que utilizam o livro como instrumento essencial na sua actividade profissional. Esta edição tem como principal tema ' 'Livros fora da Caixa e os Livros Objecto', apresentando uma estrutura que contempla no primeiro dia a vertente teórica e no segundo dia a prática com workshops.