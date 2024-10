“Qualidade de vida em idade sénior é uma das bandeiras deste Governo Regional”, diz Ana Sousa

“A qualidade de vida em idade sénior tem sido uma das bandeiras deste Governo Regional”, afirmou, ontem, Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, na Ribeira da Janela, no Porto Moniz.

A governante marcou presença na cerimónia de inauguração da Universidade Sénior do Porto Moniz, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

“As universidades seniores são respostas socioeducativas que visam criar e dinamizar regularmente atividades nas áreas sociais, culturais, do conhecimento, saber e convívio”, realçou na ocasião Ana Sousa, enaltecendo o projecto autárquico e o desejo dos universitários em actualizar e adquirir novos conhecimentos.