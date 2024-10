Inflação estável nos 3,3% há 6 meses

Desde Abril que a variação média registada pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos doze meses – Total Geral – mantém-se nos 3,3%, mantendo-se estabilizada no último mês de Setembro de 2024 pelo sexto mês consecutivo.

De acordo com a Direcção Regional de Estatística, tendo em conta dados divulgados pelo INE, mas aqui referentes à região, "o indicador de inflação subjacente, medido pelo índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, apresentou uma taxa de 3,7%, superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês precedente", acrescenta. "Os bens registaram uma taxa de 1,9% e os serviços de 5,2%".

E entre os serviços, os que se mantêm no topo da inflação são as classes 'Restaurantes e Hotéis' (8,3%) e 'Comunicações' (6,2%), enquanto da parte dos bens, os 'Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas' (4,5%) registou o maior aumento. "A classe do 'Vestuário e calçado' (-0,8%) foi a única a registar uma variação negativa", acrescenta a DREM.

"Na RAM, em termos homólogos, ou seja, comparando Setembro de 2024 com o mesmo mês de 2023, a variação de preços foi de 3,8%, +0,3 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior", salienta a DREM. "A nível mensal, a variação dos preços na Região, em Setembro de 2024, foi de 0,9% (0,1% no mês anterior). A nível nacional, esta variação fixou-se em 1,3% (-0,3% no mês precedente)", destaca uma subida de preços acima da regional.

Por fim, aponta a DREM, em Setembro de 2024, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, apresentou uma variação de 0,4% em relação ao mês precedente (0,6% no mês anterior) e de 7,7% se comparado com o mês homólogo (a mesma taxa de Agosto de 2024)".

IPC homólogo aumentou 2,1% no país

A nível nacional, "a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 2,1% em Setembro, taxa superior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", refere o INE - Instituto Nacional de Estatística.

"O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de 2,8% (2,4% em Agosto)", acrescenta. "A variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para -3,5% (-1,5% no mês anterior), essencialmente devido à conjugação da redução mensal nos preços dos Combustíveis e lubrificantes (-1,0%) com o efeito de base associado ao aumento registado em Setembro de 2023 (3,2%). A variação do índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma taxa de 0,8% (valor idêntico ao de Agosto)".

E conclui: "A variação mensal do IPC foi 1,3% (-0,3% no mês precedente e 1,1% em Setembro de 2023). A variação média dos últimos doze meses foi 2,2% (2,3% em Agosto)."