PJ detém oito suspeitos de tentativa de homicídio de estrangeiro em Oeiras

A Polícia Judiciária anunciou hoje a detenção de "oito homens, com idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos, fortemente indiciados pela tentativa de homicídio de um cidadão estrangeiro, de 54 anos, ocorrida a 23 de Dezembro do ano passado, num bar localizado no concelho de Oeiras", no final de uma operação policial realizada quase 10 meses após o ocorrido.

"Os factos tiveram origem num contexto de vingança por actos violentos, ocorridos anteriormente entre a vitima e um outro interveniente", conta a PJ. "A vítima, atingida com objectos contundentes, veio a sofrer graves lesões traumáticas a nível crânio-encefálico, torácico e abdominal, que lhe determinaram um internamento hospitalar por um período de mais de dois meses", salienta.

Desta forma, "no âmbito das diligências efectuadas pela Directoria de Lisboa e Vale do Tejo, que conduz a investigação, foram realizadas sete buscas domiciliárias, tendo sido apreendidos relevantes elementos com interesse probatório, bem como uma arma de fogo, produto estupefaciente, balança e demais objectos normalmente utilizados no tráfico de estupefacientes", acrescenta.

Refira-se ainda que dos oito suspeitos, "seis das detenções ocorreram em cumprimento de mandados de detenção e duas em flagrante delito, por posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes", acrescentando que "os arguidos, três dos quais cidadãos estrangeiros, serão presentes às autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação de medidas de coação".