Médicos de Família, precisam-se!

Desde o ano de 2012 até abril de 2024, as urgências de Santana e Porto Moniz estiveram encerradas durante o período noturno, em resultado de uma medida do Governo Regional para cortar nas despesas do Serviço Regional de Saúde.

Ao longo destes 12 anos foram vários os pedidos para reabrir estas urgências: um abaixo assinado, em 2012, subscrita por 500 assinaturas; a aprovação por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região autónoma da Madeira, em 2021, de um projeto de resolução que recomendava ao Governo Regional a reabertura das urgências em Santana e Porto Moniz, duramente o período da noite; reivindicações dos autarcas locais e da população local. O presidente do Governo Regional e o Secretário Regional da Saúde, sempre recusaram a reabertura destas urgências 24 horas, até abril de 2024.

A justificação era que estas localidades estavam seguras, o socorro estava salvaguardado, a saúde e a segurança das pessoas estavam asseguradas e, portanto, não iriam reabrir as urgências durante o período noturno.

Mas como estes governantes já provaram que não são de confiança, em abril deste ano vieram dizer o dito por não dito e em vésperas de eleições decidiram abrir as urgências destes concelhos durante 24 horas e com a promessa de não voltar atrás na sua decisão após as eleições de 26 de maio. Curiosa é a justificação para não voltar atrás na decisão. Em abril de 2024 Pedro Ramos diz que não irá encerrar as urgências de Santana e Porto Moniz, depois das eleições regionais, porque esta é uma medida tomada em prol da segurança, da saúde e do socorro da população, mas também para os turistas! Mas então, até o mês de março de 2024 a saúde, a segurança e o socorro da população estavam assegurados e em abril, um mês depois, já não estavam?! E por isso é que foi preciso reabrir as urgências à noite?! Mas que conversa é esta, Sr. Secretário da Saúde?! Atirar areia para os olhos!! Realmente, isto é brincar com a saúde das pessoas!

Mas o resultado desta reabertura das urgências de Santana e Porto Moniz durante 24 horas, medida puramente eleitoralista do PSD, não foi o sucesso desejado. E porquê?! Porque com a reabertura das urgências durante a noite, os médicos que fazem serviço de urgência não prestam consultas de medicina geral e familiar no dia seguinte, o que resulta em cancelamentos e adiamentos de consultas. Estamos a falar de pessoas idosas e doentes, das Achadas da Cruz, da Ribeira da Janela, da Santa, do Seixal e até de São Roque do Faial, que têm visto as suas consultas adiadas e canceladas por falta de médico. Esta é uma preocupação dos autarcas locais e que já foi reportada ao Serviço Regional de Saúde, mas continua na mesma. A verdade é que faltam “médicos de família” para responder às necessidades das populações e invocamos a necessidade de uma maior valorização destes profissionais, para bem de um Serviço de Saúde público de qualidade.