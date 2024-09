Artesanato da Madeira divulgado em Oeiras

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) esteve, hoje representado, na quarta 'Talk' da Bienal de Artes e Ofícios - Novo Design, que decorre até este domingo, dia 29 de Setembro, em Oeiras. 'Pela voz dos Artesãos' reuniu também representantes dos Açores e Portugal Continental.

Marisa Santos, vogal do conselho directivo do IVBAM abordou a temática 'Contemporaneidade - O papel do IVBAM na revitalização das artes e ofícios tradicionais da Madeira'. Esta talk integrou ainda o testemunho do projecto Maui & Sucri, uma marca regional fundada por duas madeirenses, Luísa Araújo e Susana.

"Esta participação do Artesanato da Madeira reveste-se de particular importância estratégica, pois para além do realce que se pretende dar ao nosso artesanato e ao design que os nossos artesãos incorporam nos seus produtos", sublinhou o IVBAM, que aproveitou a oportunidade para partilhar as suas experiências no âmbito da promoção da incorporação de design e de contemporaneidade. Em foco estiveram, por um lado, as acções que têm vindo a ser desenvolvidas com designers e estilistas que trabalham sobre os produtos tradicionais e, por outro, projectos direccionados como a Loja do Artesanato da Madeira e o Prémio de Valorização do Artesanato.

O restante painel do evento foi constituído por outros dois organismos públicos o CADA – Centro de Artesanato e Design dos Açores, sob o tema 'Ser Artesão, uma profissão de futuro: da vocação manual à sustentabilidade do negócio', e o CEARTE – Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património, sob o tema 'A Internacionalização – um desafio para o artesanato'.

Assim, estes três organismos públicos, com responsabilidades nesta matéria apresentaram sequencialmente artesãos convidados, para discutir as suas conquistas, necessidades e perspectivas futuras. Foram ainda abordados os desafios da internacionalização e a perspectiva do Artesão enquanto profissão de futuro, desde a vocação manual à sustentabilidade do negócio.