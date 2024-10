Madeira assinala Dia Mundial do Idoso com várias iniciativas

O Dia Internacional do Idoso comemora-se anualmente a 1 de Outubro. Este dia foi instituído em 1991, pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objectivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.

Se não contribuirmos para uma qualidade de vida digna no envelhecimento, perdemos como sociedade. Perdemos o sentido de humanidade e ficamos mais pobres Matilde Monteiro, directora pedagógica da AJCA - Soldavida

De acordo com os últimos dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), a proporção de idosos (população com 65 ou mais anos) manteve a tendência crescente dos últimos anos, atingindo 20,9% da população residente (20,5% em 2022).

Em consequência deste aumento (a par da diminuição da proporção de jovens com menos de 15 anos), o índice de envelhecimento, que relaciona o número de idosos por cada 100 jovens, voltou a aumentar, fixando-se em 171,5 pessoas idosas por cada 100 jovens (164,4 em 2022).

Os valores mais elevados deste indicador registaram-se no Porto Moniz (338,9) e em Santana (301,9). Os valores mais baixos foram observados em Santa Cruz (109,1) e Câmara de Lobos (113,3), sendo que em todos os municípios o número de idosos supera o número de jovens.

A tendência de envelhecimento demográfico reflecte-se na alteração do perfil das pirâmides etárias da Região ao longo da última década (2013-2023).

Neste dia 1 de Outubro importa, pois, reflectir sobre o impacto destes dados na sociedade madeirense e sobre as políticas de longevidade a adoptar, tendo em conta que vivemos cada vez mais.

Esperança de vida à nascença na Região estimada, por alto, em 79,07 anos Madeira tem a segunda pior perspectiva, apenas superior aos Açores, sendo que ambas as regiões continuam abaixo dos 80 anos

10h00| 16h30 Para assinalar a efeméride, a Câmara Municipal de Machico irá promover o I Encontro Municipal Sénior, no auditório do Fórum Machico. O evento tem como objectivo "partilhar conhecimentos na área do envelhecimento, bem como proporcionar um momento cultural entre os séniores que fazem parte das instituições locais". Este Encontro será direccionado à população em geral para que possam obter um maior conhecimento sobre as problemáticas e desafios a enfrentar nesta faixa etária.

Pelas 10h30 é a vez da UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta promover uma conferência de imprensa, no Auto Silo do Edifício 2000, no Funchal.

Às 15 horas, ainda no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Idoso, realiza-se a cerimónia de inauguração do Edifício da Universidade Sénior do Porto Moniz, na antiga Escola do 1.º Ciclo da freguesia da Ribeira da Janela.

Mais tarde, a partir 18h45, o auditório da FNAC Madeira acolhe uma apresentação do clube Funchal Agora Speakers com o tema 'Longevidade é uma moda?', no âmbito das FNAC Talks. A apresentação será feita por João Miguel Freitas, assistente graduado em Medicina Interna no SESARAM e vice coordenador da Unidade do Doente Frágil, que está a finalizar Mestrado em Inteligência Artificial para a Saúde. O evento é aberta ao público em geral, sem necessidade de inscrição.

Clube Funchal Agora Speakers aborda a temática 'Longevidade é uma moda?' 'Longevidade é uma moda?' será o tema em destaque nas FNAC Talks do clube Funchal Agora Speakers. A sessão acontece amanhã, dia 1 de Outubro, pelas 18h45, no auditório da FNAC Madeira, com a participação do médico João Miguel Freitas.

Outubro, que hoje começa, é também o mês da Luta Contra o Cancro da Mama No dia 15 assinala-se o Dia Mundial da Saúde da Mama e dia 30 o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama. É entre estas datas que a Liga Portuguesa Contra o Cancro (na Madeira através do Núcleo Regional, NRM-LPCC) desenvolve o movimento ‘Outubro Rosa’ para incentivar a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.

A apresentação da campanha de 2024 do ‘Outubro Rosa’ realiza-se, às 11 horas, na sede da Liga na Rua Elias Garcia, no Funchal.

Neste que é ainda o Dia Nacional da Água arranca o Festival da Natureza da Madeira.

A 12.ª edição do evento, que decorre até o próximo domingo, envolve 11 tipos diferentes de actividades de natureza, saúde e bem-estar, num investimento de 171 mil euros por parte do Governo Regional.

O festival envolve 280 pessoas, sendo que a ocupação hoteleira para o período do evento é de 89,9%, ligeiramente superior ao registado no ano passado (89,2%), indicou Eduardo Jesus.

De acordo com o programa do certame, o evento inclui 'workshops', palestras, música ao vivo e actividades ao ar livre "que promovem o bem-estar e a conexão com a natureza", distribuídos por oito dos 11 concelhos da Região: Funchal, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Porto Moniz, Calheta, Machico, Santa Cruz e Porto Santo.

Tome nota das actividades previstas para hoje:

06h50 às10h00 | Câmara de Lobos | Passeio de barco ‘Xavelha’ ao nascer do sol seguido de prova de cerveja artesanal e bolo do caco.

09h00 às 13h00 | Machico – Caniçal |Experiência de coasteering seguido de degustação de sidra.

09h00 às 13h00 |Porto Moniz - Seixal | Actividades náuticas (SUP, canoagem e surf), na praia do cais do Seixal.

09h00 às 14h00 | Funchal - Ribeira das Cales - Parque Ecológico| Experiência de canyoning seguida de degustação de iguarias.

20h00 | Porto Moniz - Seixal - Sítio do Penedo | Cine Nature - A Revolta do Leite

Todas estas actividades necessitam de inscrição e algumas delas de pagamento e estão disponíveis no site www.festivaldanatureza.pt.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária. Entre outras propostas, será apreciada na generalidade a proposta de decreto legislativo regional que define as regras e aprova o modelo de financiamento às associações humanitárias de bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

09h30/13h00 | 14h00/17h30 - Acoeste dinamiza Seminário 'Maneio Ecológico do Solo' (1 a 4 de Outubro), na Universidade da Madeira

15h00 Apresentação pública do novo Regulamento da Actividade de Guarda Nocturno do concelho de Santa Cruz, no salão nobre do edifício sede da câmara municipal.

12h00 PCP promove acção de contacto com os bombeiros, para apresentar um conjunto de legislação para defender e valorizar a classe, junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

14:00 Comissão Parlamentar de Inquérito sobre “Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de Agosto”.

15h00 Os secretários regionais da Saúde e Infraestruturas, Pedro Ramos e Pedro Fino, juntamente com o reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, realizam uma visita de trabalho às obras de construção do Hospital Central e Universitário da Madeira.

18h30 O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, estará presente na cerimónia de entrega de Diplomas de Mérito Escolar a alunos da Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, no Funchal.

JUSTIÇA

Sessão de Julgamento de alegada rede de tráfico de droga na Região e branqueamento de capitais (25 arguidos), no Palácio da Justiça, no Funchal.

CULTURA

16h00 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente na reabertura da Exposição do Núcleo de Arte Flamenga, do Museu de Arte Sacra do Funchal.

17h00 A XX Edição do Festival de Teatro de Machico começa hoje com uma exposição sobre as actividades no 20.º aniversário do Grupo de Teatro de Machico no hall do Fórum Machico.

XX Festival de Teatro Machico traz muitas novidades O Grupo de Teatro de Machico (GTM) está a preparar a sua XX edição Festival de Teatro, que decorrerá ao longo do mês de Outubro e que este ano se prolonga até ao primeiro fim de semana de Novembro.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 1 de Outubro, Dia Mundial da Música, Dia Europeu das Fundações e Doadores, Dia Internacional do Café, Dia Nacional da Água, Dia Internacional do Idoso, Dia Mundial do Vegetarianismo, Dia Europeu da Depressão e Dia Mundial da Doença de Gaucher:

1833 - Morre, aos 80 anos, a cantora lírica portuguesa Luísa Todi.

1856 - Primeira edição de "Madame Bovary", de Gustav Flaubert, na Revue de Paris.

1869 - A Áustria edita os primeiros postais ilustrados.1908 - O Ford T, primeiro automóvel produzido em série, começa a ser vendido nos Estados Unidos.

1914 - Desembarca em Moçâmedes a primeira expedição a Angola, comandada pelo coronel Alves Roçadas.

1927 - É lançada a revista Vogue, editada pela Aillaud e Bertrand.

1936 - Guerra Civil de Espanha. O líder da revolta antidemocrática, Francisco Franco, é nomeado Chefe de Estado.

1949 - Mao Tse Tung proclama a República Popular da China.

1958 - Entrada em funcionamento da NASA - Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço dos Estados Unidos.

1960 - Independência da Nigéria.

1961 - Fusão dos Camarões Oriental e Ocidental na República Federal dos Camarões.

1962 - O Goethe Institut abre o seu primeiro centro de língua e cultura em Portugal.

1969 - O Concorde atravessa a barreira do som pela primeira vez.

1970 - É criada, na clandestinidade, a Comissão Organizadora da CGTP-Intersindical, com base nos sindicatos dos Caixeiros, do Pessoal da Indústria, dos Operários Metalúrgicos e dos Empregados Bancários.

1977 - O jogador de futebol brasileiro Pelé abandona a prática da modalidade.

- Início da publicação do vespertino lisboeta "A tarde", que sucede ao extinto "Jornal Novo".

1982 - A vitória do Partido Democrata Cristão na República Federal Alemã leva Helmut Kohl a chanceler, sucedendo ao social-democrata Helmut Schmidt.

1985 - Aviões de guerra israelitas atacam o quartel-general da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) em Tunes, Tunísia.

1988 - Mikhail Sergeyevich Gorbachev, Mikhail Gorbachov, 57 anos, é eleito Presidente do Soviete Supremo da URSS (União Soviética).

1989 - A atleta portuguesa Rosa Mota vence a primeira minimaratona feminina de Tóquio.

1990 - É restabelecida a liberdade de culto na URSS.

1992 - Início das emissões experimentais da SIC, primeiro canal privado de televisão em Portugal.

1993 - A estátua de D. Afonso Henriques do escultor José Cutileiro é colocada nos jardins de Versalhes, França.

1994 - Entra em vigor o novo Código da Estrada, que tem como objetivo principal diminuir os níveis de sinistralidade, equiparando Portugal a outros países europeus.

1995 - Eleições legislativas garantem a vitória do Partido Socialista, com 43,76 por centos dos votos, seguido do PSD com 34,12 por cento. António Guterres é nomeado primeiro-ministro.

1999 - O líder timorense Xanana Gusmão é recebido em Lisboa com honras de Chefe de Estado, no aeroporto militar de Figo Maduro, pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, pelo presidente da Assembleia da República, Almeida Santos, pelo primeiro-ministro, António Guterres, e outras individualidades do Estado português.

2001 - Atentado suicida no parlamento do estado indiano de Caxemira causa a morte de 29 pessoas e mais de 40 feridos.

2004 - José Sócrates é eleito secretário-geral do PS no XIV Congresso Nacional do partido, em Guimarães.- O Governo espanhol aprova um projeto de lei que permite o casamento e a adoção de crianças por casais homossexuais.

- Morre, aos 82 anos, Blanqui Teixeira, engenheiro químico, resistente antifascista, deputado comunista à Assembleia Constituinte, antigo membro do Comité Central do PCP e diretor da revista "O Militante" (1975-2000).

2005 - A explosão de seis bombas com poucos minutos de intervalo em três restaurantes repletos de turistas nas estâncias balneares de Jimbaran e de Kuta, em Bali, Indonésia, causa 26 mortos e mais de 120 feridos.

- Tomada de posse de João Bernardo "Nino" Vieira como Presidente da República da Guiné-Bissau, sem a presença de homólogos dos sete membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

2006 - Eleições presidenciais no Brasil. Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, com cerca de 48,61 por cento dos votos, e o candidato do Partido da Social - Democracia Brasileira, Geraldo Alckmin, com perto de 41,64 por cento, passam à segunda volta.

2007 - O Centro de Saúde de Viana do Castelo torna-se o primeiro do país a efetuar interrupções voluntárias de gravidez com medicamentos.

2008 - O Senado dos Estados Unidos aprova o plano retificado de injeção de 700 mil milhões de dólares (501 mil milhões de euros) no mercado monetário.

- Morre, com 108 anos, Boris Yefimov, o "caricaturista de Estaline", como ficou conhecido pela participação que tinha nas campanhas de "agitação e propaganda" do antigo regime soviético.

2009 - Morre Guilherme Luís, 79 anos, um dos símbolos da Académica de Coimbra desde os anos de 1950.

2011 - Morre, aos 60 anos, François Abou Salem, ator, dramaturgo e encenador franco palestiniano.

2012 - Morre, com 88 anos, o grego Shlomo Venezia, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, autor do livro "Sonderkommando. No inferno das câmaras de gás".

2013 - Morre, com 95 anos, Silvino Silvério Marques, general e antigo governador de Angola, antes e depois do 25 de Abril, e também ex-governador de Cabo Verde.

2014 - Milhares de pessoas juntam-se às manifestações em prol do sufrágio universal em Hong Kong aproveitando o feriado do Dia Nacional da China. Os estudantes fazem um ultimato ao chefe do Executivo, exigindo a sua demissão, mas CY Leung recusa.

- Morre, com 91 anos, Long Qiming, o último dos "Tigres Voadores" chineses, unidade de aviadores formada inicialmente por voluntários norte-americanos contra a invasão japonesa na China..

2015 - Cabo Verde torna obrigatório o novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa.

2016 - Morre, com 95 anos, o escritor Mário Braga.

2017 - Eleições autárquicas. PS elege 159 dos 308 presidentes de Câmara do país.

- Referendo sobre a independência da Catalunha, considerado ilegal pelas autoridades espanholas e boicotado pelos partidos e forças catalãs que defendem a integração da região em Espanha. O resultado é favorável à independência.

- Morre, aos 95 anos, em Lisboa, Jorge Listopad, escritor, professor e encenador checo radicado há várias décadas em Portugal.

2018 - Morre, aos 77 anos, Ambrósio Lukoki, "Nzakimwena", histórico militante do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

2020 - O Conselho de Ministros aprova o decreto-lei que permite a integração nos quadros de cerca de três mil profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

- A Comissão Europeia decide instaurar um procedimento de infração contra o Reino Unido devido a uma proposta de lei controversa que anula parcialmente o Acordo de Saída da União Europeia.

- Morre, aos 84 anos, Francisco Knopfli, diplomata, antigo embaixador de Portugal em Washington, São Tomé, Havana, Cidade do México, Maputo e Brasília.

2022 - A Fonte do Bastardo conquista pela primeira vez a Supertaça de voleibol, ao vencer o Benfica por 3-1 em jogo disputado no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

2023 - O partido populista Direção-Social Democracia (Smer-SSD), liderado pelo ex-primeiro-ministro Robert Fico, que se opõe à ajuda à Ucrânia, vence as eleições legislativas na Eslováquia.

- O Tribunal Arbitral de Lisboa condena o Estado a pagar 23,6 milhões de euros aos CTT-Correios de Portugal e juros de mora em compensações pelo impacto da pandemia covid-19 e pela prorrogação unilateral do contrato de concessão em 2021.

- O FC Porto conquista a Taça Continental de hóquei em patins pela segunda vez na sua história ao vencer os espanhóis do Voltregà por 5-3, na final disputada na Catalunha, Espanha.

PENSAMENTO DO DIA

Bem-aventurado o que emprega a energia na realização das tarefas que a vida impõe, sem se preocupar com o resultado Ludwig Von Beethoven (1770-1827), compositor alemão

Este é o ducentésimo septuagésimo quarto dia do ano. Faltam 91 dias para o termo de 2024.