JPP e IL com propostas de criação de um espaço museológico da música da Madeira

O JPP, através de Patrícia Spínola, apresentou um projecto de resolução que recomenda a implementação do projecto do Museu de Música da Madeira.

Uma proposta que já foi apresentada, no parlamento regional, em 2018 mas que, até hoje, não avançou.

Em causa está, sobretudo, o património da associação Xarabanda que, ao longo de décadas, tem feito recolha de música tradicional. Patrícia Spínola referiu a situação precária em que a associação trabalha e o facto de o Governo Regional não ter concretizado promessas antigas.

Nuno Morna, da Iniciativa Liberal, apresentou outra proposta, que está a ser discutida em simultâneo com a do JPP, para a atribuição de um espaço, na Fortaleza do Pico, à associação Xarabanda, para a criação de um Museu de Música Tradicional e para desenvolver as suas actividades.