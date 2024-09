IL considera propostas do PSD e do CDS um "insulto à Autonomia"

Nuno Morna vai votar a favor do diploma do PSD, para que o Estado garanta meios aéreos de combate a incêndios, apenas porque "os madeirenses não têm culpa" da incapacidade do Governo Regional.

O parlamentar da IL considera que, ao fim de quase 50 anos de Autonomia, a Madeira já deveria ter "cortado o cordão umbilical com o poder central" e procurar resolver os seus problemas, com meios próprios.

"Esta proposta é um insulto à Autonomia regional", afirma Nuno Morna que considera que estas acções apenas perpetuam "a ideia de que as regiões não são capazes de se sustentar e resolver os seus problemas".

A IL defende o aproveitamento de programas comunitários que podem financiar meios de combate a incêndios e defesa do ambiente, além de parcerias com o sector privado.