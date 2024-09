A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude disse há pouco as I Jornadas Regionais da Sustentabilidade - Madeira na rota da sustentabilidade que decorre no Colégio dos Jesuítas, no Funchal destacou que o Governo Regional considera fundamental assegurar que o crescimento económico seja compaginável com a proteção do meio ambiente.

Na esfera social sublinhou que o governo tem “desenvolvido vários esforços, diligências e incentivos que promovem a inclusão, a igualdade de oportunidades, a cultura, as actividades desportivas e de lazer, a melhoria da qualidade de vida, a empregabilidade, o combate ao sedentarismo, a formação profissional, a saúde, a longevidade e o envelhecimento activo”.

Os incentivos ao empreendedorismo e o empreendedorismo jovem, “são também realidades e apostas prementes deste Governo, e outros tantos domínios na sua esfera de acção, contribuindo para a criação das condições que possibilitem a inteligência coletiva, a cidadania e participação cívica, para que possamos enfrentar um futuro onde as assimetrias de uma sociedade, em parte descompensada, possam ser esbatidas”.

No eixo Governança afirmou que tem progressivamente melhorado a nossa forma de actuação, identificando e gerindo os riscos, não apenas “o risco financeiro, mas também o risco ambiental, social e de governança, promovendo práticas sustentáveis nas tarefas diárias que nos são adstritas”.

“Estamos focados na criação de valor a longo prazo, no sentido em que praticamos a gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos, promovemos um clima organizacional colaborativo, de justiça, igualdade e equidade, estimulamos a ética, inibimos qualquer comportamento discriminatório, de conflito de interesses e de infracções conexas”, cumprindo com o preceituado no Plano de Gestão de Riscos e Infrações Conexas e no Código de Conduta desta Secretaria Regional.