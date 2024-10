Funchal acolhe discussão pública nacional para definir estratégia do turismo para a próxima década

O Museu do Design (MUDE), em Lisboa, recebe a 3 de Outubro, a partir das 16h00, a primeira sessão publica do processo de construção da Estratégia Turismo 2035.

Este processo de discussão pública começa em Lisboa e vai percorrer as sete regiões turísticas do País com um Ciclo de Conferências, por forma a contar com a maior participação possível das entidades públicas e privadas que queiram ter uma palavra a dizer na definição das prioridades para o sector do turismo.

Dia 7 de Outubro a sessão é no Porto, dia 10 em Aveiro, dia 14 em Évora, dia 21 em Ponta Delgada, dia 28 no Funchal e dia 11 de Novembro em Faro.

Sessão inicial

A sessão de Lisboa, a 3 de Outubro, entre outras personalidades, conta com as presenças do ministro da Economia, Pedro Reis, do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas e do presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade.

O programa completo da sessão é o seguinte:

16h00 - Painel de Abertura

- Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

- Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal

- Nuno Bento, Vogal Executivo do Programa Regional de Lisboa

- Carla Salsinha, Presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa

- Pedro Machado, Secretário de Estado do Turismo

16h30 - Estratégia Turismo 2035: Os desafios do setor

Carlos Abade, Presidente do Turismo de Portugal

16h50 - Painel de discussão - Como responder aos desafios do turismo?

Miguel de Castro Neto, Diretor da Nova IMS

Gonçalo Rebelo de Almeida, CEO Rebelo de Almeida Consulting

Hélia Gonçalves Pereira, Reitora da Universidade Europeia

Thierry Ligonnière, CEO ANA Aeroportos de Portugal

Bárbara Coutinho, Diretora do MUDE – Museu do Design

17h45 - Discussão Pública

18h15 - Encerramento

Pedro Reis, Ministro da Economia