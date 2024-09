Judocas juvenis do Clube Naval do Funchal participaram no Estágio Nacional

Entre os dias 27 e 29 de Setembro, decorreu em Foz de Arouce, em Coimbra, o Estágio Nacional das Seleções de Juvenis, "uma oportunidade de ouro para os jovens talentos portugueses evoluírem nas suas modalidades" e onde o Clube Naval do Funchal esteve representado pelos atletas Leonor Abreu e Lucas Baltazar, entre os melhores de Portugal.

"Este estágio, que reuniu os jovens atletas mais promissores do país, proporcionou momentos intensos de treino e aprendizagem, onde a técnica, o espírito de equipa e a preparação física foram colocados à prova", informa o CNF. "Leonor Abreu e Lucas Baltazar tiveram a oportunidade de treinar ao lado de outros talentos nacionais".

Árbitro Internacional em prova na Polónia e no European Open em Praga

O Clube Naval do Funchal também continua a marcar presença em competições internacionais, "não apenas através dos seus atletas, mas também com o seu árbitro internacional, César Nicola", realça o clube em nota adicional sobre a modalidade em particular.

Convocado pela Federação Portuguesa de Judo (FPJ), César Nicola esteve a arbitrar o European Open de Seniores em Praga, República Checa, que decorreu neste fim de semana, 28 e 29 de Setembro.