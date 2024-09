Já sabe fazer transferências bancárias através do 'Spin'?

Já se encontra disponível o 'Spin', um serviço criado pelo Banco de Portugal que permite realizar transferências bancárias através do número de telemóvel associado à conta do beneficiária, em vez do IBAN. Esta nova solução encontra-se disponível tanto para particulares como empresas.

Saiba, através deste Explicador, como funciona este serviço que não exige a instalação de aplicações móveis.

Primeiro é necessário perceber o que é o 'Spin'. Esta funcionalidade permite fazer transferências bancárias usando apenas o contacto do beneficiário ou o número de identificação de pessoas colectiva (NIPC), quando se trata de uma empresa. Os utilizadores não são obrigados a instalar uma aplicação móvel.

Assim que o seu banco disponibilize esta funcionalidade, quando abrir a sua aplicação de 'homebanking', além do IBAN passa a ver a opção de usar um número de telemóvel ou NIPC para realizar uma transferência bancária.

Importa referir que desde 16 de Setembro, todas as instituições bancárias têm de disponibilizar esta solução aos seus clientes.

É necessário introduzir o número de telemóvel da pessoa para quem pretende efectuar a transferência ou de consultar a lista de contactos.

Como usar esta funcionalidade?

A Deco ProTeste explica que para poder receber transferências bancárias através do número de telemóvel, os clientes devem manifestar, junto dos seus bancos, a vontade de a utilizar, solicitando a associação do contacto telefónico ou NIPC ao respectivo IBAN através dos canais do seu banco.

Todavia, para realizar uma transferência bancária para outra pessoa, utilizando o número de telemóvel, não é necessário efectuar qualquer pedido.

Além disso, a possibilidade de realizar transferências através de número de telemóvel tem de ser disponibilizada em todos os canais onde o banco permite que os clientes façam transferências, como, por exemplo, a aplicação de 'homebanking' e até presencialmente ao balcão do banco.

Se um banco assegura transferências através da sua aplicação, terá de ser possível realizá-las apenas com o contacto e associar, alterar ou até eliminar o número de telemóvel associado ao IBAN também através da app.

Este serviço é pago?

O serviço não é pago. A Deco dá conta que os bancos não podem cobrar qualquer comissão pela utilização desta funcionalidade. Uma transferência realizada através do 'Spin' terá de ter o mesmo custo de uma realizada através de IBAN. Além disso, este tipo de operação com o número de telemóvel não poderá ser utilizado para criar ordens de transferência recorrentes, nem agendamentos de transferências. Estas continuarão a ser feitas através do IBAN.

Posso associar vários contactos telefónicos ao meu IBAN?

O contacto associado ao IBAN para realizar e receber transferências deverá ser o mesmo que o consumidor tem associado à autenticação forte para autorizar transacções de pagamentos. Já se a conta bancária tiver mais do que um titular, cada um dos titulares pode associar o seu número de telemóvel para receber transferências na conta.

Além do mais, é possível associar contactos estrangeiros a uma conta em Portugal para receber transferências bancárias desta forma.

Tenho mais do que uma conta bancária. Onde vou receber o valor?

Para receber transferências desta forma, terá de escolher em qual das contas bancárias pretende receber as transferências efetuadas com o número de telemóvel. No entanto, pode alterar o IBAN associado ao contacto em qualquer momento.

O dinheiro fica logo disponível?

Os prazos são exatamente os mesmos que nas transferências por IBAN. As transferências a crédito podem demorar até ao final do dia útil seguinte, se a transacção for feita entre contas de bancos diferentes.

Se a transferência for imediata, o montante fica logo disponível na conta do beneficiário.

Importa saber também que, desde o dia 20 de Maio, ao fazer uma transferência bancária no 'homebanking', é possível ver o nome do primeiro titular da conta para onde está a transferir o dinheiro, antes de confirmar a operação. Esta funcionalidade também faz parte da estratégia anunciada pelo Banco de Portugal para mitigar fraudes, burlas e erros na realização de transferências.