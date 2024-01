Cafôfo sai do congresso do PS com vontade de “arregaçar as mangas e ir à luta”

O líder do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, afirmou, esta tarde, através de nota de imprensa, que a delegação madeirense que participou, em Lisboa, no congresso nacional socialista, vai regressar à Região “com uma motivação extra para arregaçar as mangas e ir à luta”.

De acordo com o texto enviado à comunicação social, o porta-voz dos socialistas madeirenses qualificou como “memorável” o congresso que consagrou Pedro Nuno Santos como novo secretário-geral e “no qual o PS mostrou a sua pujança e dinâmica e algumas das ideias para poder continuar a manter Portugal no caminho do progresso”. Na óptica de Cafôfo, a mobilização e o entusiasmo foram as notas dominantes nesta reunião magna, quer nas intervenções do novo secretário-geral, quer dos militantes, que “mostraram a força do PS” num “momento difícil para o País e para o partido, marcado pela demissão do Governo e a convocação de eleições antecipadas”. “Este congresso foi fundamental, não só para mostrar esta coesão, mas também as ideias e a força que podemos e queremos dar a Portugal”, analisa o líder do PS-Madeira, que elogiou o discurso de Pedro Nuno Santos, focado nas eleições de 10 de Março e a avançar algumas propostas em matérias como a habitação, a Segurança Social e a economia.

Na mesma nota refere-se que Paulo Cafôfo realçou o facto de os apoios e os programas de incentivo terem de ser estrategicamente alocados consoante as decisões governativas num processo de transformação do tecido empresarial e da economia. Uma transformação económica que, sublinhou, tem também em vista a criação de mais emprego qualificado e melhor remunerado. Neste campo, o líder dos socialistas madeirenses destacou o compromisso de Pedro Nuno Santos de fazer crescer o salário mínimo até aos 1.000 euros, sempre acompanhado pelo crescimento do salário médio, “de modo a que Portugal se coloque não na média europeia, mas no topo dos países europeus”. Cafôfo vê esta medida como um passo para reter talento em Portugal.