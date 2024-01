"Merecemos mais e melhor"... em 2024

O presidente do Club Sport Marítimo fez questão de usar o site oficial do clube bem como as redes sociais 'verde-rubras' para desejar aos sócios, adeptos e simpatizantes um 'Feliz 2024!

Para além de desejar muita saúde, paz e a alegria à família maritimista o responsável máximo da Marítimo admitiu que todos juntos irão trabalhar para que a colectividade concretize os seus objectivos e que continue a honra a história e o emblema no caminho do sucesso.

"O ano de 2023 foi de imensos desafios para toda a Família Maritimista. Que o próximo ano seja de muita saúde, paz e alegria, para que os Maritimistas continuem a dar cor ao Caldeirão e possam acompanhar a nossa equipa de norte a sul do país. Em nome da Direção, a minha gratidão por todo o incondicional apoio", pode ler-se na mensagem deixada pelo presidente.

"Para que o ano que se avizinha seja repleto de boas novas, temos que continuar a trabalhar juntos, com humildade e espírito de conquista, sem perder o orgulho e altivez que nos carateriza.

Temos que estar preparados para os desafios da nossa caminhada, porém tenho a certeza que com a luta, união e o apoio de todos conseguiremos ultrapassar qualquer obstáculo", acrescentou, para depois adiantar no final que "vamos, juntos, encarar o novo ano com toda a energia e força necessária para concretizar os nossos objetivos. Merecemos mais e melhor, por isso tudo faremos diariamente para honrar a nossa História e colocar o nosso emblema na rota do sucesso".

"Votos de um ano 2024 com muita felicidade. Viva o Marítimo!", pode ler-se no final da mensagem.