Rússia atacou sul e este com mísseis e drone

A Rússia atacou no sábado à noite o sul e o leste da Ucrânia com 28 drones e três mísseis guiados S-300, informou hoje a força aérea ucraniana.

Dos 28 drones, 21 foram destruídos por sistemas de defesa, disse a força aérea ucraniana no seu canal da rede social Telegram.

De acordo com a mesma fonte, as principais direções do ataque foram o sul e o leste, embora as defesas antiaéreas também tenham operado no centro e oeste do país.

"As defesas antiaéreas operaram nas regiões de Zaporijia, Mikolayiv, Odessa (sul), Dnipropetrovsk (leste), Kirovograd, Cherkassy (centro) e Vinitsa (oeste)", especificou.