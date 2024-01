Sobe para 175 o número de soldados israelitas mortos na Faixa de Gaza

O exército israelita confirmou hoje a morte de mais um militar em combate contra o Hamas no norte da Faixa de Gaza, elevando para 175 o número de soldados mortos desde o início da ofensiva no enclave palestiniano.

O exército israelita, num comunicado publicado no seu portal oficial, esclareceu que o militar morto é o sargento Meiron Moshe Gersch, "caído em combate no norte da Faixa de Gaza", antes de especificar que a sua família já havia sido informada da sua morte.

O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, afirmou na terça-feira que "alguns milhares" de membros do Hamas permanecem no norte de Gaza, depois de quase três meses de ofensiva, sublinhando que os combates estão mais intensos no sul da Faixa.

O número de soldados israelitas mortos desde 07 de outubro, incluindo os mortos pelo Hamas durante os ataques ao sul de Israel, ultrapassou a barreira dos 500 na semana passada, uma vez que os ataques do grupo islâmico palestiniano em solo israelita provocaram a morte de 335 militares.

O exército israelita lançou a sua ofensiva contra o enclave palestiniano após os ataques do Hamas em 07 de outubro, que deixaram cerca de 1.200 mortos e quase 240 israelitas raptados.

As autoridades do enclave, controlado pelo grupo islamita palestiniano, registaram até agora quase 22.200 palestinianos mortos em consequência da ofensiva israelita, aos quais se somam mais de 300 mortes em operações das forças de segurança de Israel e ataques de colonos israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.