Agricultores polacos suspendem bloqueio a produtos da Ucrânia após acordo com Governo

Os agricultores da Polónia suspenderam ontem o bloqueio aos produtos provenientes da Ucrânia, depois de terem acordado com o Governo apoios à cultura de milho, aumento de empréstimos e a manutenção de impostos, informaram agências internacionais de notícias.

"A partir do momento da assinatura do acordo, o protesto no posto de controlo de Medyka [sudeste da Polónia, na fronteira com a Ucrânia] será suspenso durante o período necessário para a implementação de alterações legais, notificação e o período necessário para a implementação de alterações adicionais", refere o acordo assinado entre as partes no sábado.

Com o início do conflito na Ucrânia, Bruxelas deixou de impor quotas e controlos de qualidade aos produtos agroalimentares ucranianos, o que provocou a queda dos preços para os produtores locais em países como a Polónia e, levou os produtores agrícolas a pedirem ajuda estatal.

Segundo a PAP, agência polaca de notícias, o acordo alcançado entre o ministro polaco da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Czeslav Siekierski e, os representantes dos agricultores, prevê a atribuição de um subsídio de um milhão de dólares (cerca de 914 milhões de euros) para as culturas de milho, um aumento dos empréstimos para liquidez e, a manutenção dos impostos ao mesmo nível de 2023.

Em novembro último, centenas de agricultores polacos iniciaram um protesto, que interromperam em 24 de dezembro, após uma reunião com o Ministro da Agricultura.

No entanto, por considerarem que as promessas de Siekierski não foram cumpridas, o sector retomou o protesto, na quinta-feira.