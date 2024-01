Nacional empata com Tondela e não aproveita deslize açoriano

Num campo que, na gíria futebolística, se denomina um 'campo de batatas', o CD Nacional empatou esta noite com o Tondela a uma bola. Os madeirenses desperdiçaram, assim, a hipótese de se distanciarem de um dos adversários principais na subida de divisão.

O jogo referente à 16.ª jornada da II Liga disputou-se num campo difícil a cada minuto que passava, mas ainda assim com muita luta entre as partes, o Nacional chegou à vantagem por Gustavo Silva aos 26 minutos, mas deixaram-se empatar com golo de Roberto aos 76 minutos.

Recorde-se que este jogo chegou a ser adiado de manhã para a tarde e mesmo no limite do tempo que os regulamentos obrigam até a um possível adiamento, o nevoeiro levantou na Choupana, e as equipas puderam jogar.

Com este empate, o Nacional ainda assim empata com o Santa Clara com 33 pontos, as duas formações atrás do actual líder AVS, que ainda tem um jogo por disputar, com 34 pontos. O Marítimo, que também empatou (1-1) com a Oliveirense, tem 27 pontos.