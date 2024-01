Borrell visita Líbano no meio de nova escalada entre Hezbollah e Israel

O principal diplomata da União Europeia, Josep Borrell, iniciou hoje uma visita ao Líbano com um encontro com o primeiro-ministro do país, Najib Mikati, no meio de uma nova escalada de confrontos entre o Hezbollah e Israel.

A reunião realiza-se poucas horas depois de o Hezbollah ter anunciado o lançamento de mais de 60 mísseis contra a base militar israelita de Meron, um ponto fulcral para a vigilância aérea do norte de Israel, o que foi respondido com ataques israelitas contra pelo menos uma posição de lançamento do Hezbollah em território libanês.

A escalada no conflito ocorre após a morte, em Beirute, do número dois da ala política do movimento, Saleh al Arouri, num ataque atribuído às forças militares israelitas.

Pouco antes da reunião, o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança publicou uma mensagem na rede social X (antigo Twitter) na qual se dizia "feliz por estar de volta ao Líbano" e manifestava o seu apoio ao povo libanês e às suas autoridades "nestes tempos difíceis".

"Terei reuniões importantes sobre o impacto da guerra de Gaza no Líbano e na região", acrescentou Borrell, que definiu como "prioridades" a necessidade de "evitar uma escalada regional" e de "fazer avançar os esforços diplomáticos com vista a criar as condições para uma paz justa e duradoura entre Israel e a Palestina e na região".

No Líbano, Borrell reunir-se-á também com o seu homólogo libanês, Abdallah Bou Habib.